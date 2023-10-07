ايران تبارك عملية طوفان الاقصى

واعلن نواب مجلس الشورى الإسلامي في بداية جلستهم ، بمناسبة العملية غير المسبوقة التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، دعمهم لهذه العملية التي أطلقها المناضلون الفلسطينيون.
وردد النواب تحت قبة البرلمان هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية وعملية "طوفان الأقصى".
وأعلن كبير مستشاري قائد الثورة في إيران، اللواء رحيم صفوي، دعم عملیة "طوفان الأقصی"، معرباً عن ثقة بلاده بأنّ جبهة المقاومة تدعمها كذلك.
وأكد صفوي، في أول تعليق إيراني على عملية المقاومة الفلسطينية التي شنّتها صباح اليوم، وقوف إيران إلى جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة والعمليات المسلحة ضد المحتلين في الأراضي المحتلة.
وهنأ المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح له، الشعب الفلسطيني وكافة فصائل وتيارات المقاومة بعملية طوفان الأقصى، وقال: إن عملية اليوم فتحت صفحة جديدة في المقاومة والعمليات المسلحة ضد المحتلين في الأراضي المحتلة.
وأضاف، ان ما حدث اليوم يأتي إستمرارا لإنتصارات حركة المقاومة المعادية للصهاينة في مختلف المجالات بينها في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة.
وأشار كنعاني إلي أداء حركة المقاومة خلال العقود الثلاثة الماضية قائلا انه لأول مرة أجبرت حركة المقاومة في لبنان خلال عام 2000 م الصهاينة علي الإنسحاب من خلال مقاومتها وأظهرت بهذه المقاومة أن الأسطورة الإستعراضية المتمثلة بعدم هزيمة الجيش الصهيوني هي مجرد مزاعم فارغة والقوات العسكرية للكيان الصهيوني تهزم أمام صمود قوات المقاومة.
ولفت إلي حرب تموز في عام 2006 قائلا انه خلال هذه الحرب أظهرت المقاومة في لبنان مرة أخري أنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني وهيمنته أمام المقاومة المسلحة وأصبح ذلك تجربة لقوات المقاومة في فلسطين ووفر الأرضية لإنعاش حركات المقاومة المسلحة المناهضة للصهاينة في فلسطين.
وتابع أننا شهدنا خلال السنوات الماضية في مختلف العمليات أنه كلما أقدم الصهاينة علي تنفيذ عمليات ضد المقاومة لاسيما في قطاع غزة واجهوا الفشل والإذلال وفي كل عملية كانت قدرتهم على التحمل أقصر من ذي قبل.
وأوضح أن العملية التي شنتها حركة المقاومة في فلسطين اليوم تشكل منعطفا في عملية إستمرار المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني ضد الصهانية وبعبارة أخري هذه العملية فتحت صفحة جديدة في مجال مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة. كما أظهرت أن تيار المقاومة في فلسطين تتمتع بالثقة العالية بالنفس لتنفيذ العمليات المشتركة والمتعددة الجوانب ضد الصهاينة وفي هذه العملية إستخدمت عنصر المفاجأة وأساليب مشتركه أخري وهذا يدل علي الثقة بالنفس لدي الشعب الفلسطيني أمام المحتلين.
وصرح أن في هذه العملية أصيب الصهاينة بمفاجأة خطيرة قائلا ان هذا الملف أثبت من جديد درجة هشاشة الصهاينة في إطار إجراء عملي خطير وعدم تمتعهم بالمعنويات اللازمة للمقاومة.
وذكر كنعاني ان المقاومة حققت إنتصارات باهرة حتي الآن خلال هذه العملية وهذا الملف هو نقطة مشرقة في تاريخ نضالات الشعب الفلسطيني مع الصهاينة.
وتابع كنعاني اننا نأمل في أن تستطيع حركة المقاومة تحقيق المزيد من الإنتصارات في مسار تحرير فلسطين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني من خلال المعنويات العليا.
وباركت دول عربية العملية، منها العراق وسوريا واليمن، ودعت جهات منها إلى مساندة المقاومة، حتى تحقيق أهدافها.
أما من لبنان، فقال حزب الله إنّ "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب، وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، وتجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات".
ومنذ ساعات الفجر الأولى، شنّت المقاومة الفلسطينية عملية تخللها إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية وصلت حتى "تل أبيب"، واقتحام برّي وجوّي.
وأسرت كتائب "القسام" عدداً من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، فيما قتلت عدداً كبيراً منهم، فضلاً عن أنها سيطرت على مستوطنات في غلاف غزة.
وأكدت "القسام" أنّ العملية تجري كما هو مخطط لها، كما أكدت حركة حماس أنّ "طوفان الأقصى" تأتي رداً على العدوان الصهيوني على شعبنا وأسرانا وأرضنا ومقدساتنا.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.
وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.
وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".
وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".
وأضاف الضيف: "بدءً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، مخاطباً في الوقت ذاته اهلنا في القدس "اطردوا المحتلين واهدموا الجدران".
وتابع قائلاً: اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة، فيا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين".
وزاد القائد الضيف: آن الأوان لأن تتحد المقاومة العربية، قائلاً: "يا اخواننا في المقاومة الاسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع مقاومة اهلكم في فلسطين".
وأضاف الضيف: "لقد انتهى زمن المراهنات ويجب كنس الاحتلال، داعياً الجميع للنفير نحو فلسطين".
وقال : "يا شعبنا في كل الدول العربية والاسلامية ابدؤا الزحف الان وليس غدا واقتحموا الحدود والسدود".
وأضاف القائد العام للقسام محمد الضيف: "اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها، هذا أوانها، وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته".
وأوضح الضيف، أن هذا يوم الصورة الكبرى من اجل إنهاء الاحتلال.، موجهاً نداءه لجميع الدول العربية للزحف للأقصى: "يا اخوتنا في الجزائر والمغرب والاردن ومصر وباقي الدول العربية، تحركوا ولبّوا النداء".