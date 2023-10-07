سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال

وقال أبو حمزة:" لقد أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار."

وأضاف:" إن قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة فيما يسمى "غلاف غزة" برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة."

وأكد أن سرايا القدس والمقاومة تسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم، جعل خلاله أبطالُنا العدوَّ صاغراً ذليلاً يتحسس الموت في كل مكان، فما كنا ندعو به العدو ومستوطنيه بالرحيل سلماً عن أرضنا لم يحصل فكان القتل سبيلنا لذلك.

وقال أبو حمزة: نؤكد في سرايا القدس أننا الآن وبفضل الله نمتلك العديد من الجنود الصهاينة الذين هم أسرى بين أيدينا بفضل الله.