دعم سوري عراقي لعملية طوفان الاقصى

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، أن سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: ان فصائل المقاومة الفلسطينية سجلت سطراً جديداً على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف وذلك في عملية “طوفان الأقصى” ضد الكيان العنصري الصهيوني، وهذا الإنجاز المشرف يثبت أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها.

وأضاف البيان: ان سوريا تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وترى أن رد المقاومة يثبت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأعلنت الخارجية أن سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود.

وبدورها اكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان إن "العراق يؤكد موقفه الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً". وتابع، أن "العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية"، حاثاً "المجتمع الدوليّ على التحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الانسانية". وحذّر العوادي، من "استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة"، داعياً "جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية". في السياق أقيمت احتفالات ببغداد دعما للمقاومة الفلسطينية في عمليات طوفان الأقصى ضد الصهاينة .