النجباء تهنئ المقاومة الفلسطينية.. "اليوم هو يوم من أيام الله"

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء، أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء باركت عملية المقاومة الاسلامية المباغتة ضد الكيان الصهيوني، وتابعت، بكل عز وافتخار عاشت أمتنا الإسلامية هذا اليوم يوماً من أيام الله سطره المجاهدون من اخواننا في فلسطين الحبيبة.

وجاء في بيان النجباء: اليوم رسم أبطال المقاومة ببنادقهم ملامح نهاية هذه الغدة السرطانية وهذا الكيان الغاصب المحتضر الآيل إلى الزوال.

وخاطبت النجباء مجاهدي المقاومة الفلسطينية، قائلة: أنتم اليوم تدركون الثأر وتردون العدو على أدباره وتطئون صماخه بأقدامكم وأنتم مقبلين غير مدبرين قدما غير ناكصين.