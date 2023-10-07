الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 19:36

النجباء تهنئ المقاومة الفلسطينية.. "اليوم هو يوم من أيام الله"

النجباء تهنئ المقاومة الفلسطينية.. "اليوم هو يوم من أيام الله"
وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء، أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء باركت عملية المقاومة الاسلامية المباغتة ضد الكيان الصهيوني، وتابعت، بكل عز وافتخار عاشت أمتنا الإسلامية هذا اليوم يوماً من أيام الله سطره المجاهدون من اخواننا في فلسطين الحبيبة.
 
وجاء في بيان النجباء: اليوم رسم أبطال المقاومة ببنادقهم ملامح نهاية هذه الغدة السرطانية وهذا الكيان الغاصب المحتضر الآيل إلى الزوال.
 
وخاطبت النجباء مجاهدي المقاومة الفلسطينية، قائلة: أنتم اليوم تدركون الثأر وتردون العدو على أدباره وتطئون صماخه بأقدامكم وأنتم مقبلين غير مدبرين قدما غير ناكصين.
رقم : 1086692
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
7 تشرين الأول 2023
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
7 تشرين الأول 2023
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
7 تشرين الأول 2023
البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية
البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية
7 تشرين الأول 2023
سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال
سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال
7 تشرين الأول 2023
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
7 تشرين الأول 2023
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
7 تشرين الأول 2023
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
7 تشرين الأول 2023
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
5 تشرين الأول 2023
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا