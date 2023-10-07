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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 21:23

تجمع شعبي في طهران وزنجان دعما لعملية "طوفان الاقصى"

تجمع شعبي في طهران وزنجان دعما لعملية "طوفان الاقصى"
واقيم تجمع شعبي تحت عنوان ( زائرو القدس ) في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران، دعما لعملية "طوفان الاقصى" التي نقذتها المقاومة الفلسطينية اليوم وكبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة.
 
وشارك في هذا التجمع مختلف شرائح ابناء الشعب وطلبة الجامعات والمسؤولين في البلاد.
 
وكانت من بين برامج هذا التجمع بث الأناشيد وعرض الفيديوهات واطلاق الالعاب النارية وترديد شعارات مناهضة للاستكبار والصهيونية، وقراءة البيان الختامي وتوزيع الحلوى ابتهاجا بهذا النصر غير المسبوق .
 
هذا وشهدت مدينة زنجان الايرانية ايضا مراسم مماثلة حيث نزال الاهالي الى الشوارع حاملين الاعلام الايرانية والفلسطينية تعبير عن فرحتهم بالانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الاسرائيلي واحتفاء بعملية " طوفان الاقصى" .
رقم : 1086709
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