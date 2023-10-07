الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 21:27

شرطة "إسرائيل" تعتدي على طاقم صحفي في عسقلان

شرطة "إسرائيل" تعتدي على طاقم صحفي في عسقلان
وقال مصدر إنه عند انتهائه من عمل المداخلات على الهواء، توقف مع المصور في محطة للوقود لشراء الماء، وعندئذ دخل شرطي إسرائيلي وطلب بطاقات الهوية. وأضاف: "عند تحقق الشرطي من الهوية الصحفية. لم يكترث لذلك وقام بتوجيه الإهانات والشتائم لي وللمصور لأننا عرب كما قاموا بضربي وإهانتي بشدة".م
 
وذكر أنه "بعد ذلك قام أكثر من 20 جنديا من عناصر الشرطة الإسرائيلية من فرقة حرس الحدود بإجباري على خلع الواقي وخلع ملابسي وتركيعي على الأرض كما قاموا بضربي بالأحذية على وجهي".
 
وأوضح المصدر أنهم قاموا بتصويب البنادق على رأسه وصادروا هواتفه، كما اقتادوا المصور إلى جهة أخرى.
 
وتابع: "أخدوا بطاقات الهوية وقاموا بتصويري كما قاموا بتصويب البنادق على رأسي وتهديدي إذا لم نرحل من المكان".
 
وأشار إلى أنه قام مع المصور لاحقا بجمع أغراضه، التي كانت على نطاق 4 متر، حيث بعثرتها الشرطة الإسرائيلية ومزقت الملابس التي كانت بحوزتهما.
 
كما لفت الى أنه خلال أحداث يوم السبت تم إطلاق النار على مركبة لصحفيين يعملون في وكالة رويترز للأنباء في سديروت. 
رقم : 1086710
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
7 تشرين الأول 2023
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
7 تشرين الأول 2023
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
7 تشرين الأول 2023
البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية
البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية
7 تشرين الأول 2023
سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال
سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال
7 تشرين الأول 2023
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
7 تشرين الأول 2023
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
7 تشرين الأول 2023
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
7 تشرين الأول 2023
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
5 تشرين الأول 2023
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا