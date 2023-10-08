قذائف هاون من لبنان صوب مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق قذائف هاون من لبنان صوب جبل الشيخ.

من جانبها أكدت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، صدور تعليمات للمستوطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قصف الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية.

ونوهت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أن قيادة المنطقة الشمالية أصدرت أمراً بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

وقُتل 300 جندي ومستوطن صهيوني وجُرح 1590 آخرون، جراء رشقات صاروخية متتالية ومكثفة تُطلقها المقاومة في قطاع غزة منذ ساعات صباح أمس السبت، صوب مستوطنات الغلاف، والمناطق الإسرائيلية، تزامنًا مع وصول مقاومين لمستوطنات الغلاف ومواقع عسكرية أعقبه اشتباكات مسلحة، خلفت قتلى وأسرى في صفوف الاحتلال.