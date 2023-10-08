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الأحد 8 تشرين الأول 2023 ساعة 14:10

البرلمان الكويتي يؤكد دعمه للمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال

البرلمان الكويتي يؤكد دعمه للمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال
وقال النواب، في بيان لهم اليوم، "تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية انتهاكات الكيان الصهيوني للمقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وأبوابه، تحت رعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة، التي أقدمت أيضًا على الاعتداء على المصلين والمصليات، وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل".
 
وأضاف النواب في بيانهم "كلما زادت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين منذ بداية العام الجاري، وذلك كله يتم تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا، مما أفضى إلى تأجيج حالة الغضب لدى الفلسطينيين، الذين سعوا دائما للرد على تلك الاعتداءات والانتهاكات بشتى السبل المتوفرة لديهم، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال الذي كفلته كافة الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية".
 
وتابع البيان "انطلاقا من ذلك، وبناء على الموقف الشعبي والرسمي الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، فإن أعضاء مجلس الأمة الكويتي الموقعون على هذا البيان يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في الرد على ممارسات الكيان الصهيوني، وما يجري هو الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعملا مشروعا للشعب الفلسطيني، الذي يسعى لرد العدوان ورفع الظلم عنه، وحماية مقدسات المسلمين، وهي غايات لها القبول في ضوء الأعراف والقوانين الدولية، والصدى الطيب والتأييد لدى العالم الحر".
 
وأكدوا أن "ما جرى اليوم يضع على عاتق الشعوب العربية والإسلامية مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الأشكال الممكنة بما يمكنه من الوقوف في وجه الجرائم الصهيونية المستمرة".
 
ودعا النواب في بيانهم "الحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف الجاد إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، والاستمرار في عزل الكيان الصهيوني المجرم".
رقم : 1086882
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