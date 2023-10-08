طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء ناحال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في كرم أبو سالم.

واستهدفت كتائب القسام المناطق التي شملت سديروت وزيكيم ونتيفوت وكيسوفيم ودير البلح وخان يونس وأشكول.

وكذلك استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقذائفها الصاروخية عدة مدن إسرائيلية أخرى أيضا، ومنها تل أبيب، واللد، وأسدود، وعسقلان، والقدس.

وعن قوة هذا الاستهداف الفلسطيني للمناطق الإسرائيلية، قال اللواء واصف عريقات إن استهداف كتائب القسام يظهر كأنه اقتحام لجيوش، وليس لعناصر مقاومة يخوضون حرب عصابات بإمكانات متواضعة، معتبرا أن تأثير الهجوم على الجيش الصهيوني كبير جدا بسبب الهزيمة المعنوية التي تعرض لها.