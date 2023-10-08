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الأحد 8 تشرين الأول 2023 ساعة 15:38

طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة

طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء ناحال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في كرم أبو سالم.
 
واستهدفت كتائب القسام المناطق التي شملت سديروت وزيكيم ونتيفوت وكيسوفيم ودير البلح وخان يونس وأشكول.
 
وكذلك استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقذائفها الصاروخية عدة مدن إسرائيلية أخرى أيضا، ومنها تل أبيب، واللد، وأسدود، وعسقلان، والقدس.
 
وعن قوة هذا الاستهداف الفلسطيني للمناطق الإسرائيلية، قال اللواء واصف عريقات إن استهداف كتائب القسام يظهر كأنه اقتحام لجيوش، وليس لعناصر مقاومة يخوضون حرب عصابات بإمكانات متواضعة، معتبرا أن تأثير الهجوم على الجيش الصهيوني كبير جدا بسبب الهزيمة المعنوية التي تعرض لها.
 
آخر التطورات عملية "طوفان الأقصى" في غزة....
 
15:45مصادر عبرية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين برصاص مقاومي #غزة إلى 650
 
15:55وسائل اعلام فلسطينية: المقاومة بغزة تستهدف الطائرات الحربية الاسرائيلية بصواريخ أرض جو
 
15:59وسائل اعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 35 غارة على منطقة تلة قليبو وبيت حانون شمال قطاع #غزة
رقم : 1086899
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