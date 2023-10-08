طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

وواصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام دك مغتصبات ومواقع الاحتلال العسكرية بالصواريخ في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي بدأت باقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للمعركة (08/10) أعلنت كتائب القسام قصف مدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ردا على استهداف الاحتلال لبيوت المواطنين الآمنة في قطاع غزة.

واعترف الاحتلال بوقوع عدد من الإصابات بعضها بحال الخطر وأضرار جسيمة جراء القصف القسامي الأخير لعسقلان المحتلة،، كما أظهرت مقاطع فيديو انفجارات كبيرة بفعل سقوط صواريخ القسام بشكل مباشر على المباني.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف الاحتلال (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 650، وبإصابة أكثر من 2048 من مستوطنيه وجنوده بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.