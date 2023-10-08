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الأحد 8 تشرين الأول 2023 ساعة 17:50

القانوع: المقاومة تمتلك أوراق قوة تضع حدا لعدوان الاحتلال

القانوع: المقاومة تمتلك أوراق قوة تضع حدا لعدوان الاحتلال
وشدد القانوع على أنه كلما تمادى الاحتلال في عدوانه واستهدافه للأبراج والمدنيين زادت فاتورة الحساب، وستفاجئه المقاومة بضربات موجعة.
 
وبيّن القانوع اليوم الأحد، أن الاحتلال لا يزال يعاني من ارتدادات ونتائج العبور البري والجوي لمقاتلي كتائب القسام، ولم يقف على حجم خسائره حتى الآن.
 
وأشار إلى أن المقاومة في قطاع غزة تواصل ضرباتها وإطلاق رشاقاتها المركزة وعملياتها النوعية خلف الخطوط في إطار معركة طوفان الأقصى دفاعا عن شعبنا وانتصارا لأقصانا، مؤكدا أن طوفان الأقصى يشتد ويتمدد ليشمل الضفة والمقاومة الإسلامية في لبنان.
رقم : 1086907
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