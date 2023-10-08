طوفان الاقصى ...659 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 2000 إصابة

وتتواصل حتى اللحظة عملية طوفان الاقصة التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية حماس أمس، ولا يزال المقاومون يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل المستوطنات في غلاف غزة، وفق ما اعلنته فصائل المقاومة وكتائب سرايا القدس التابعة لحماس.

مع ارتفاع عدد ضحايا العملية إلى أكثر من 650 قتيل اسرائيلي واكثر من 2048 إصابة عدد منهم في حالة ميؤوس منها، كما اعلنت وسائل اعلام عبرية أن العشرات لايزالون في عداد المفقودين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء ناحال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في كرم أبو سالم. وعن قوة هذا الاستهداف الفلسطيني للمناطق الإسرائيلية، قال اللواء واصف عريقات إن استهداف كتائب القسام يظهر كأنه اقتحام لجيوش، وليس لعناصر مقاومة يخوضون حرب عصابات بإمكانات متواضعة، معتبرا أن تأثير الهجوم على الجيش الصهيوني كبير جدا بسبب الهزيمة المعنوية التي تعرض لها.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بلاغها العسكري رقم "6" إن "سلاح الجو التابع لكتائب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرة انتحارية من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال".

وأعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 35 غارة على منطقة تلة قليبو وبيت حانون شمال قطاع غزة، في وقت تستهدف فيه المقاومة بغزة الطائرات الحربية الاسرائيلية بصواريخ أرض جو. كما اعلنت وسائل اعلام فلسطينية استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي ميناء غزة قبل قليل. وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن عدد الشهداء بلغ 370 مواطناً، فيما أصيب 2200 آخرين بجراح مختلفة نتيجة الغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الاسرائيلية على منازل المواطنين، وتوزعت في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحديداً في محافظة شمال قطاع غزة. قال الجنرال الإسرائيلي السابق غيرشون هكوهين، أن ما وقع من عمليات تسلل وقتل لمئات الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية سيستغرق من "إسرائيل" سنوات لفهمه على أرض الواقع. وحذر الجنرال الإسرائيلي من عدم التهاون مع ما يجري من مواجهة بين الجيش وحركة حماس في قطاع غزة، بدعوى أنه ليس هذا هو الوقت المناسب للخطأ، مشددا على "ضرورة التركيز في العمل العسكري أمام الفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع" على حد قوله. وطالب غيرشون هكوهين بضرورة اتباع الحيطة والحذر من أجل التعافي من حالة الألم التي انتابت الداخل الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى احتمال دخول الاحتلال حرب متعددة الجبهات. إلى ذلك قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، إفرايم هاليفي إنه: "لم نتلق أي تحذير من أي نوع، وكانت مفاجأة تامة أن الحرب اندلعت السبت". مضيفا أنه "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يجري"، وأن "عدد الصواريخ التي أطلقوها خلال أقل من 24 ساعة يزيد عن 3000 صاروخ. وهذا أمر يفوق الخيال من وجهة نظرنا، ولم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ، وبالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعالة كما هي اليوم". واعتبر هاليفي أن "هذا هجوم فريد من نوعه والمرة الأولى التي تتمكن فيها غزة من اختراق عمق إسرائيل والسيطرة على القرى". وأنه يشتبه في أن الصواريخ تم تصنيعها في قطاع غزة بعد "تهريبها عن طريق البحر"، وأن حماس "على الأرجح" كانت قادرة على إجراء "تدريب تجريبي" دون السماح للقوات الإسرائيلية باكتشاف خططها.