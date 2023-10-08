غالانت يوعز بإجلاء المستوطنات القريبة من حدود لبنان

كما أوصى غالانت بتزويد المستوطنين قرب السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة بالأسلحة.

ونقلا عن صحيفة يديعت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يقوم الان بنشر المزيد من القوات في الجليل، وهو مايفوق العدد المُرسل إلى فرقة غزة .

وفي وقت سابق أفادت قناة i24 News التلفزيونية العبرية، بأن السلطات نصحت سكان المناطق الحدودية الشمالية في تل ابيب، بمغادرة المنطقة بسبب مخاوف من تصعيد النزاع مع "حزب الله".

وقالت القناة: "تم نصح السكان في المراكز السكنية الحدودية بشمال "إسرائيل"، بالجلاء عن المنطقة وسط مخاوف من تصعيد النزاع مع حزب الله".

أمس السبت أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه يجري حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش الإسرائيلي كافة، وتعزيزات على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي طارئ"حسب تعبيرها.

واليوم الأحد أعلن الجيش الصهيوني أن مدفعيته قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه تل ابيب مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات"على حد تعبيره.

ويأتي ذلك، بعد إعلان حزب الله اللبناني تأييده لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم أمس السبت. واليوم الأحد، أكد الحزب أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن السلطات ستقوم بإجلاء جميع سكان المنطقة القريبة من حدود غزة خلال 24 ساعة.