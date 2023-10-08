الصفحة الرئيسية
0
الأحد 8 تشرين الأول 2023 ساعة 18:23

غالانت يوعز بإجلاء المستوطنات القريبة من حدود لبنان

غالانت يوعز بإجلاء المستوطنات القريبة من حدود لبنان
كما أوصى غالانت بتزويد المستوطنين قرب السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة بالأسلحة.
 
ونقلا عن صحيفة يديعت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يقوم الان بنشر المزيد من القوات في الجليل، وهو مايفوق العدد المُرسل إلى فرقة غزة .
 
وفي وقت سابق أفادت قناة i24 News التلفزيونية العبرية، بأن السلطات نصحت سكان المناطق الحدودية الشمالية في تل ابيب، بمغادرة المنطقة بسبب مخاوف من تصعيد النزاع مع "حزب الله".
 
وقالت القناة: "تم نصح السكان في المراكز السكنية الحدودية بشمال "إسرائيل"، بالجلاء عن المنطقة وسط مخاوف من تصعيد النزاع مع حزب الله".
 
أمس السبت أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه يجري حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش الإسرائيلي كافة، وتعزيزات على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي طارئ"حسب تعبيرها.
 
واليوم الأحد أعلن الجيش الصهيوني أن مدفعيته قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه تل ابيب مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات"على حد تعبيره.
 
ويأتي ذلك، بعد إعلان حزب الله اللبناني تأييده لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم أمس السبت. واليوم الأحد، أكد الحزب أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
 
في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن السلطات ستقوم بإجلاء جميع سكان المنطقة القريبة من حدود غزة خلال 24 ساعة.
رقم : 1086912
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
8 تشرين الأول 2023
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
8 تشرين الأول 2023
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
8 تشرين الأول 2023
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
8 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
8 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
8 تشرين الأول 2023
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
8 تشرين الأول 2023
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
8 تشرين الأول 2023
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
7 تشرين الأول 2023
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
7 تشرين الأول 2023
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
7 تشرين الأول 2023
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
7 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا