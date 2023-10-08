رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت بعملية طوفان الأقصى

وأضاف هاليفي بتصريح لشبكة CNN: "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يجري"، مشيرا إلى أن "عدد الصواريخ التي أطلقوها خلال أقل من 24 ساعة يزيد عن 3000 صاروخ. وهذا أمر يفوق الخيال من وجهة نظرنا، ولم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ، وبالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعالة كما هي اليوم".

وتابع هاليفي أن "هذا هجوم فريد من نوعه والمرة الأولى التي تتمكن فيها غزة من اختراق عمق إسرائيل والسيطرة على القرى".

وقال هاليفي إنه يشتبه في أن الصواريخ تم تصنيعها في قطاع غزة بعد "تهريبها عن طريق البحر"، وأن حماس "على الأرجح" كانت قادرة على إجراء "تدريب تجريبي" دون السماح للقوات الإسرائيلية باكتشاف خططها.