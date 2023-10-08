الصفحة الرئيسية
0
الأحد 8 تشرين الأول 2023 ساعة 19:09

الحرب في السودان متوالية

الحرب في السودان متوالية
وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المدنيين جرى نقلهم إلى المستشفى التعليمي ومستشفى الضمان.
 
ووجه ناشطون نداء على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بتوفير القفازات والمحاليل الوريدية بجانب معدات العمليات الصغيرة في المستشفى التعليمي مشيرين إلى وصول عدد من الجرحى.
 
كما وجه متطوعون نداءات للتبرع بالدم في بنك الدم ولتوفير الوقود لمولد المستشفى التعليمي للاستمرار في إسعاف الجرحى.
 
وأوضحوا إن الاشتباكات بدأت بالأحياء الغربية للمدينة واستمرت لساعات طويلة.
 
هذا وفي وقت سابق من يوم أمس،شهدت منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية،معارك عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل وجرح 40 مدنيا، فضلا عن توغل قوات "الدعم السريع" في داخل ولاية الجزيرة وسط البلاد، وذلك بعد يوم من اجتياحها مدينة العيلفون الواقعة على بعد 30 كيلومترا، شرق الخرطوم، مما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى المناطق الآمنة.
 
وذكر شهود أن معارك ضارية وقعت بين الجيش والدعم السريع في منطقة جبل أولياء استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، وتسبب القصف العنيف في سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين، فضلا عن حالات الهلع والخوف ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى خارج المنطقة.
 
ووفقا لمصادر عسكرية، فإن "الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة أهدافا لـلدعم السريع في الخرطوم وغرب أم درمان، كما قصف الطيران الحربي التابع للجيش مواقع لـلدعم السريع في وسط العاصمة ومحيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، بينما أطلق الدعم السريع قذائف من منصاته المختلفة سقطت في أحياء الثورة الحارة الثامنة والخامسة".
رقم : 1086918
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
8 تشرين الأول 2023
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
8 تشرين الأول 2023
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
8 تشرين الأول 2023
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
8 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
8 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
8 تشرين الأول 2023
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
8 تشرين الأول 2023
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
8 تشرين الأول 2023
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
7 تشرين الأول 2023
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
7 تشرين الأول 2023
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
7 تشرين الأول 2023
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
7 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا