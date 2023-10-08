الحرب في السودان متوالية

وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المدنيين جرى نقلهم إلى المستشفى التعليمي ومستشفى الضمان.

ووجه ناشطون نداء على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بتوفير القفازات والمحاليل الوريدية بجانب معدات العمليات الصغيرة في المستشفى التعليمي مشيرين إلى وصول عدد من الجرحى.

كما وجه متطوعون نداءات للتبرع بالدم في بنك الدم ولتوفير الوقود لمولد المستشفى التعليمي للاستمرار في إسعاف الجرحى.

وأوضحوا إن الاشتباكات بدأت بالأحياء الغربية للمدينة واستمرت لساعات طويلة.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس،شهدت منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية،معارك عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل وجرح 40 مدنيا، فضلا عن توغل قوات "الدعم السريع" في داخل ولاية الجزيرة وسط البلاد، وذلك بعد يوم من اجتياحها مدينة العيلفون الواقعة على بعد 30 كيلومترا، شرق الخرطوم، مما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى المناطق الآمنة.

وذكر شهود أن معارك ضارية وقعت بين الجيش والدعم السريع في منطقة جبل أولياء استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، وتسبب القصف العنيف في سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين، فضلا عن حالات الهلع والخوف ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى خارج المنطقة.

ووفقا لمصادر عسكرية، فإن "الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة أهدافا لـلدعم السريع في الخرطوم وغرب أم درمان، كما قصف الطيران الحربي التابع للجيش مواقع لـلدعم السريع في وسط العاصمة ومحيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، بينما أطلق الدعم السريع قذائف من منصاته المختلفة سقطت في أحياء الثورة الحارة الثامنة والخامسة".