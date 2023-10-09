الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 00:54

اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل

اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
وصرح اللواء حسين سلامي "اليوم بأنه لم يعد بإمكان إسرائیل أن تعربد كما في السابق وانتهى زمن غطرستها".
 
وتابع قائلا: "انتهى زمن الاحتلال والاعتداء والفلسطينيون ادخلوا الرعب في قلوب الصهاينة وباتوا يلاحقونهم ويأسرونهم ويدافعون عن حقوقهم بكل فخر واعتزاز".
 
وأردف قائد الحرس الثوري الإيراني بالقول: "إسرائيل الجديدة باتت ذليلة وضعيفة وهي نحو الزوال وحتى الأمريكان لم يعد باستطاعتهم تقديم شيء لها وإنقاذها".
 
وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني اللواء محمد باقري، أن "عملية طوفان الأقصى حولت كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى الواقع، وأثبتت أن جهود يائسة، مثل العرض السخيف لعملية التطبيع، لن تكون قادرة على منع انهيار بيت العنكبوت".
 
وأضاف "لقد أبرز المقاومون الفلسطينيون في هذه العملية المفاجئة مشاهد رائعة من المقاومة.. إن الشعب الفلسطيني المظلوم، بعد عدة عقود من القمع، والآن بدعم من جيل الشباب المتحفز والمعتمد على الإسلام وفي ظل الثقة بالوعد الإلهي، حصل على قوة كبيرة أذهلت المحللين والاستراتيجيين العسكريين في العالم".
رقم : 1086978
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
8 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
8 تشرين الأول 2023
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
8 تشرين الأول 2023
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
8 تشرين الأول 2023
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
8 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
طوفان الأقصى.. 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة
8 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
8 تشرين الأول 2023
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
8 تشرين الأول 2023
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
8 تشرين الأول 2023
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
ولايتي: عملية "طوفان الاقصى" تبشر بالقضاء الوشيك على الكيان الصهيوني
7 تشرين الأول 2023
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
7 تشرين الأول 2023
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
7 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا