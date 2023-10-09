الشعوب العربية والإسلامية تخرج تضامنا مع طوفان الأقصى

فقد أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالين هاتفيين منفصلين مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس مؤكدا أن الكيان الصهيوني وداعميه يتحملون مسؤولية تهديد أمن الشعوب.



فيما قال أحد أكبر علماء الأزهر الشريف الشيخ ماضي مشعل إن الأزهر الشريف يدعو جميع الشعوب للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويؤيده في طوفان الأقصى.



وأما الاحتفالات الشعبية المؤيدة لعملية طوفان الاقصى والتي كبدت الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة. فقد عمت العديد من المدن في إيران.



كما أن التونسيين أيضا نظموا وقفة تضامنية دعما للمقاومة الفلسطينية وانتصارا للأقصى وتضامنا مع غزة.



وأما حركة مجتمع السلم بالعاصمة الجزائرية فهي الأخرى نظمت وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، ودعما لعملية طوفان الأقصى.



والآلاف في العراق خرجوا احتفالا بعملية 'طوفان الأقصى'، معبرين عن تأييدهم لما قام به المقاومون من قطاع غزة.



وفي إسلام آباد العاصمة الباكستانية خرج الباكستانيون نصرة للشعب الفلسطيني وتضامنا مع عملية طوفان الأقصى.



وأما في الأردن فقد خرج أبناء العاصمة عمان ليغسلوا أوجههم بمياه قدسية تضامنا مع طوفان الأقصى.