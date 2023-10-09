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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 08:02

عبداللهيان: استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة يجعل الظروف اكثر تعقيدا

عبداللهيان: استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة يجعل الظروف اكثر تعقيدا
جاء ذلك في محادثاة هاتفية لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم الأحد، ناقشا فيه تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في غرب آسيا، وخاصة فلسطين.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى الانتهاكات المتكررة لقرارات الأمم المتحدة واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات من قبل الكيان الصهيوني وقال: أن استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة في ظل الاوضاع الراهنة سيجعل الظروف أكثر تعقيدا ويزيد من احتمال توسع نطاق الحرب.

وأشار أمير عبداللهيان إلى الانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية وتوسيع سياسات الكيان الصهيوني العدوانية المثيرة للحرب.

من جانبه اعتبر وزير خارجية المجر الحوار والتعاون السبيل المناسب لحل النزاعات الإقليمية وقال: المجر تريد دائما إحلال السلام وإنقاذ حياة الناس في مثل هذه الظروف.

وأعرب سيارتو عن أمله في انتهاء هذا الصراع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تحمل كافة الدول مسؤوليتها والقيام بدورها.

وفي هذه المحادثة الهاتفية أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الإيجابية المبنية على الثقة المتبادلة بين البلدين.
رقم : 1087037
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