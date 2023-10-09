الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 08:04

إيران والعراق يدعوان لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

إيران والعراق يدعوان لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
وفي اتصال هاتفي جرى يوم الاحد بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية.

وشدد الطرفان في هذا الاتصال على ضرورة التنسيق والتماسك بين الدول الإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وطلبا من منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لهذه المنظمة لاستعراض التطورات الراهنة في فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني و المسجد الأقصى ضد الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني.

وفي هذه المحادثة، أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان والاحتلال، ووصف عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها رد طبيعي على العدوان المستمر والأعمال المتطرفة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى واستمرار جرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال والأسرى الفلسطينيين.

كما دعا أمير عبداللهيان إلى تحرك منسق وفعال من جانب الدول الإسلامية لمساعدة فلسطين ووقف الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية.
رقم : 1087038
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
9 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
9 تشرين الأول 2023
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
الرئيس الايراني يوجه رسالة مهمة للمقاومة الفلسطينية
8 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"
8 تشرين الأول 2023
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي
8 تشرين الأول 2023
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"
8 تشرين الأول 2023
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال
8 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
"طوفان الأقصى".. مشاهد لن ينساها الكيان الاسرائيلي
8 تشرين الأول 2023
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"
8 تشرين الأول 2023
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع
8 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر