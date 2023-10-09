وأعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بمئة صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.



ودوت صفارات الإنذار في "عسقلان" و"مفكيعيم" و"بات هدار" و"بير جانيم".



كما دوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" أيضا بعد قصف كتائب القسام مطار "بن غوريون" جنوبها برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة.



وقد اعلنت سرايا القدس استهداف تل ابيب برشقة صاروخية كبيرة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على قطاع غزة، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها في معركة 'طوفان الأقصى'.



و لجأ الاحتلال في عدوانه لقصف المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين العزل وطاقم الإسعاف والمساجد وقصف الأبراج والمكاتب الإعلامية.



وأغارت طائرات الاحتلال على بلدة بيت حانون شمال القطاع وخانيونس، وتل الهوا وقصفت منزلين في رفح وتل الزعتر شمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء ثمانية عشر شهيدا.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة جديدة لعدد شهداء عدوان الاحتلال ليصل الى أكثر من 400 شهيد بينهم 78 طفلا وأكثر من 40 إمرأة وأكثر 2300 جريح.