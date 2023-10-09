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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 08:26

شهداء وإصابات جراء مجزرة “إسرائيلية” جديدة برفح جنوب قطاع غزة

شهداء وإصابات جراء مجزرة “إسرائيلية” جديدة برفح جنوب قطاع غزة
ووفق المصادر المحلية، فقد ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب أخرين جراء قصف منزل عائلة أبو هلال في “مخيم بشيت” برفح بشكل مباشر.

وأفادت بارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لأحد المنازل في بشيت برفح جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيداً، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، منزلًا في منطقة كنعان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد شنت طائرات الاحتلال سلسة غارات عنيفة على منزل في بلدة بيت لاهيا، كما شنت عدة غارات على محيط منطقة الكرامة بغزة، إضافة إلى سلسلة غارات عنيفة استهدفت منزلا في منطقة مصبح شمال رفح، وأخرى على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن بحرية الاحتلال أطلقت نيرانها صوب شاطئ مدينة غزة والسودانية، فيما قصفت المدفعية عدة مواقع شرق محافظة خان يونس.
رقم : 1087045
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