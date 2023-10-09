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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 08:33

تحالف أمريكا اللاتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني

تحالف أمريكا اللاتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني
وجاء في بيان صدر عن المنظمة ونشر في صفحتها على منصة "X" ("تويتر"): "تعبر الدول الأعضاء في "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا" (فنزويلا وبوليفيا وكوبا ونيكاراغوا والدومينيكان وغرينادا وأنتيغوا وباربودا وسانت كيتس نيفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت والغرينادين) عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

ويعرب "ألبا" عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويطالب بدوره بالامتثال للقرارات الأممية بشأن إنشاء دولتين على حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

كما عبرت المنظمة عن قلقها الجدي من الخطر الذي يشكله تصعيد العنف على الاستقرار الإقليمي إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي على المدى القصير. وكرر المشاركون في المنظمة دعوتهم الموجهة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل دائم للصراع من خلال الحوار وعلى أساس أحكام القانون الدولي.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
رقم : 1087049
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