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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 09:02
القناة 12: القوات الإسرائيلية تقصف مسجدا في غزة
وقالت القناة إن سلاح الجو هاجم موقعين عملياتيين لحماس، يقع أحدهما في قلب أحد المساجد في مخيم الشاطئ للاجئين.
يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف هذه الليلة 500 هدف في قطاع غزة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1087055
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