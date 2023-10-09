القناة 12: القوات الإسرائيلية تقصف مسجدا في غزة

وقالت القناة إن سلاح الجو هاجم موقعين عملياتيين لحماس، يقع أحدهما في قلب أحد المساجد في مخيم الشاطئ للاجئين.



يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف هذه الليلة 500 هدف في قطاع غزة.

