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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 10:55

إيران ترد على تقارير بشأن دعمها لحماس في الهجوم على إسرائيل

إيران ترد على تقارير بشأن دعمها لحماس في الهجوم على إسرائيل
وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشره موقع "Amwaj.media": "إن القرارات التي تتخذها المقاومة الفلسطينية مستقلة وتتفق بشكل ثابت مع المصالح الشرعية للشعب الفلسطيني. إننا ندعم فلسطين بحزم لكننا لا نشارك في ردها، لأن القرارات بشأنه تتخذها فلسطين نفسها".

وأضاف البيان أن التقارير حول تورط إيران في الهجوم على إسرائيل تعد محاولة للحكومة الإسرائيلية لـ "تبرير فشلها وإلقاء اللوم فيه على القوة الاستخباراتية والتخطيط العملياتي لإيران".

وكتبت صحيفة "The Wall Street Journal"، سابقا، نقلا عن مصادر في حركة حماس وحزب الله، أن إيران ساعدت حركة حماس في تخطيط هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، ووافقت على تنفيذه خلال لقاء في بيروت في 2 أكتوبر الجاري.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
رقم : 1087079
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