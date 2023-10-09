كيم جونغ أون يدعم فلسطين في وجه "إسرائيل": إنها مسألة حرية

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن دعمه للفلسطينيين في ظل عملية "طوفان الأقصى" المستمرة، وردّ الاحتلال عليها بقصف صاروخي طال منازل المدنيين العزل في غزة، وأسفر عن استشهاد المئات.

وقال كيم، إنّ "فلسطين هي قضية ليست للعرب والمسلمين فحسب، بل إنها مسألة حرية".

وأعلن "جيش" الاحتلال، أنّ الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، مستمرة في سبعة إلى ثمانية مواقع"، بعد يومين على العملية العسكرية المباغتة التي شنّتها حركة "حماس".

وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة "حماس" على "إسرائيل" صباح السبت، بحسب ما أعلن "جيش" الاحتلال فجر اليوم، فيما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أنّ عدد القتلى وصل إلى 1000، وعدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى أكثر من 150.

وشهدت أكثر من 30 مدينة أميركية، وقفات تضامنية لأبناء الجالية العربية والفلسطينية وناشطين أميركيين دعماً لغزة، إحداها كانت أمام البيت الأبيض في واشنطن، وأخرى أمام منازل أعضاء الكونغرس الأميركي لإجهاض محاولات زيادة الدعم لـ "إسرائيل".

كما جابت سيارات ابتهاجاً ودعماً في أونتاريو في كندا، وفي مدينة برايتون في بريطانيا، احتشد عدد من الأشخاص رافعين الأعلام الفلسطينية، وأيضاً مدينة روتردام، في هولندا، والعاصمة الألمامنية برلين، شهدت أحداثاً مشابهة. ويأتي ذلك في حين أعلنت دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أنها ستتخذ إجراءات أمنية لمنع هذه التظاهرات.