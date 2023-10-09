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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 12:37

ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة لـ 493 مواطناً واصابة 2751 بينهم أطفال ونساء

ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة لـ 493 مواطناً واصابة 2751 بينهم أطفال ونساء
وكانت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم حصيلة الشهداء والجرحى في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة والقدس 14 شهيداً 493 شهيداً من غزة.

واشارت وكالة "فلسطين اليوم" ان وزارة الصحة قسمت الشهداء على النحو التالي قطاع غزة: 493 شهيداً من غزة، بينهم ٩١ طفلاً و ٦١ سيدة، ونحو ٢٣٠٠ جريح.

رام الله: شهيدان ، القدس: ٤ شهداء ، أريحا: شهيدان ، قلقيلية: شهيد طفل ، الخليل: ٣ شهداء ، نابلس: شهيدين ، وبلغت حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية: أكثر من ٨٠ إصابة بجروح مختلفة.

وشنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء ، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي.

وكانت المقاومة الفلسطينية بدأت يوم السبت السابع من أكتوبر طوفان الاقصى ثأراً للأقصى والمسرى والحرائر ، حيث تم دك المستوطنات ، واقتحام العشرات من المقاومين لمستوطنات الغلاف مما أدى لمقتل 700 إسرائيلي وأسر عدد من جنود الاحتلال .
رقم : 1087100
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