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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 12:41

بيسكوف: تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل خطرا كبيرا للغاية على المنطقة

بيسكوف: تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل خطرا كبيرا للغاية على المنطقة
وأضاف: "من المستبعد أنه يمكن نضيف أي شيء هنا أو يجب إضافة شيء ما إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا. نحن نشعر بقلق بالغ".

الخارجية الروسية تعلق على التصعيد الحاد: الحل دبلوماسي فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع بيسكوف: "نعتقد أنه من الضروري تحويل هذا الوضع إلى اتجاه سلمي في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد وتفاقم هذا النزاع. وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.
وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على قطاع غزة، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
رقم : 1087102
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