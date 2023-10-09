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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 13:40

تقدير جيش العدو: أكثر من 800 مقاوم تسلّلوا من نحو 80 فتحة في السياج مع غزة

تقدير جيش العدو: أكثر من 800 مقاوم تسلّلوا من نحو 80 فتحة في السياج مع غزة
وبحسب التقديرات، فإنّ "حماس" خططت للعملية منذ أكثر من سنة، وأبقتها سرًا حتى عن حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي انضّمت إلى العملية في ذروتها. كما تشير المؤسسة الأمنية الصهيونية إلى أنَّه شُخّصت بصمة إيرانية في التخطيط، في حين أكَّدت الجمهورية الإسلامية أنَّها لا علاقة لها بالهجوم.

في غضون ذلك، شنّ جيش الاحتلال، الليلة الماضية، هجمات على 1200 هدف في قطاع غزة، في: حي بيت حانون، الشجاعية، جباليا، وفي أرجاء القطاع كانت هناك موجة هجوم واسعة.

وشخّصت قوة من "الكتيبة 13"، في مستوطنة "كفار عزة"، سبعة مقاومين في حقول المستوطنة، وهناك اشتباه في وجود فتحة نفق في المكان. وفي مستوطنة "بئري" هناك تقدير أنَّه يوجد 70 مقاومًا وصلوا إلى المنطقة، وعدد كبير منهم تحصّنوا داخل مبان في المستوطنة. كما شُخّص وجود ستة مقاومين في مستوطنة "علوميم"، وعُثر على ثلاثة بالقرب من مستوطنة "غافيم"، وهناك عمليات تفتيش في المنطقة. كما جرى تشخيص أربعة مقاومين في "نير عوز" وأربعة آخرين في "حوليت".

وما يزال السياج الحدودي مهشّمًا، حيث نشر الجيش "الإسرائيلي" قوات إضافية عند المداخل، لكنّه لم ينجح حتى الآن في إغلاق السياج. كما يواصل إخلاء مستوطنات ملاصقة للسياج باتجاه مستوطنات في مناطق بعيدة. وكان رئيس الأركان وقائد قيادة المنطقة الوسطى، في جيش الاحتلال، يحاولون إطهار القوة والتنسيق، عدة مرات منذ بدء القتال.
 
رقم : 1087121
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