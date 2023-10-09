الضفة الغربية تنخرط في "طوفان الأقصى".. اشتباكات ومواجهات و12 شهيدًا

واستشهد 11 فلسطينيًا في اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلّة إسنادًا لأبطال المقاومة في غزة، بينهم 4 شهداء سقطوا في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلّة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد الفتى آدم الجولاني (16 عامًا) متأثرًا بإصابته بجروح حرجة، ووصول شهيدين آخرين إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله مصابين برصاص الاحتلال، في حين استشهد مواطن في الخليل بعد قليل من وصوله بحال حرجة جداً إثر إصابته برصاص الاحتلال في صدره إلى المستشفى الأهلي في الخليل.



وفي وقتٍ سابقٍ، استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا. وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، باستشهاد الشاب عبد الحليم إبراهيم أبو اسنينة (24 عامًا) الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي للمدينة.



وكانت قد اندلعت مواجهات مع الاحتلال في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان. ومنذ يوم أمس؛ ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 12 شهيدًا، منهم 4 من رام الله، و2 من أريحا، وطفل من قلقيلية، و3 من الخليل، وشهيد من نابلس، في حين بلغت حصيلة الجرحى أكثر من 70 إصابة بجروح مختلفة.



واندلعت مواجهات في الضفة؛ بعدما حاولت قوات الاحتلال قمع مسيرة شعبية في مخيم قلنديا داعمًا للمقاومة في غزة، ثم امتدت المواجهات إلى مناطق أخرى وتحوّلت إلى اشتباكات في بعض المناطق. وفي السياق؛ اندلعت مواجهات على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة المحتلّة، وفي بلدة صور باهر، وفي حي الثوري.



وخاضت المقاومة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس، وأفادت مصادر محلية عن إصابة جندي فيها، بالإضافة إلى طولكرم ومخيم عقبة جبر في أريحا. وأطلق مقاومون النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين، وأعلنت كتيبة طولكرم في سرايا "القدس" وكتائب "شهداء الأقصى" عن عملية إطلاق نار واشتباكات قرب حاجز "تسانعوز" ضمن معركة "طوفان الأقصى".



واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تخلّلها استهداف لآليات العسكرية بالزجاجات الحارقة بكثافة، واستهدف مقاومون مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله بعبوة ناسفة، وأطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عطارة شمال المحافظة. وأفادت مصادر محلية أنّ مقاومين أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال على حاجز "شافي شمرون" شمال غرب نابلس.



وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال: الشيخ مهند أبو رومي من بلدة العيزرية، القيادي حسام حرب من قرية اسكاكا شرق سلفيت، صالح صلاحات من منطقة وادي معالي ببيت لحم، محمود عبد الفتاح برناط من قرية بلعين غرب رام الله، مرشد الزعاقيق ويوسف أحمد صبارنة وقسام غازي عادي عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر، رامي إبراهيم حدوش من صوريف، أحمد أكرم جودة ويزن محمد الطيطي من مخيم الفوار، والفتى عادل إياد المقيطي من مخيم عقبة جبر بأريحا، ومحمد حجازي بعد اقتحام منزله في حارة السعدية في البلدة القديمة في القدس.



كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر طلال أبو عصبة عقب اقتحام منزله في قرية رافات في سلفيت، وحمزة الحافي من طولكرم ومحمود حج محمد عقب مداهمة منزله في بلدة تلفيت جنوب نابلس، والأسير المحرر براء حماد من حي النقار بقلقيلية، بعد مصادرة مصاغًا ذهبيًا من منزله، والقيادي عمر دراغمة ونجله حمزة عقب اقتحام منزلهما في طوباس.



وشهدت الضفة الغربية 238 عملًا مقاومًا، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، واندلعت مواجهات في 87 نقطة، وأسفرت العمليات عن وقوع 3 إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.