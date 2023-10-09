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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 14:26

هادي العامري: رايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق

هادي العامري: رايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق
وذكر العامري خلال كلمة له باستقباله جمعًا من شيوخ وعشائر العراق، إن" ما يتحقق في فلسطين من انتصارات عجزت عن تحقيقها كل الجيوش العربية، لافتا إلى ان العراق الجديد مع القضية الفلسطينية ولن نتراجع عن دعمها". وأكمل، إن" كل القادة العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية ولم يبقى معها الا الثورة الإسلامية وفصائل المقاومة، مبينا إن الثورة الإسلامية ودعم آلامام الخميني للقضية الفلسطينية كان لها دور كبير، وقد انتصرنا في المعركة ضد النظام البائد بأرادة وعزيمة وبدعم الامام الخميني".
 
وأضاف العامري، إن" ارادة الشعب الفلسطيني اليوم هي من تنتصر والقضية الفلسطينية اصبحت يتمناها محبي ال البيت والمرجعيات، ونقولها بكل فخر واعتزاز ان الشعب الفلسطيني يحقق نصر كبير على العدو الصهيوني".
 
وتابع، إنه" لم يكن يخطر على بال احد ان فلسطين تحقق هذا النصر على الكيان الصهيوني وفشل الاستخبارات الصهيونية، مبينا ان" القضية الفلسطينية هي قضية لكل فصائل المقاومة". وزاد الامين العام لمنظمة بدر بالقول" نحن كعراقيين وكأبناء ثورة العشرين يجب ان ندعم القضية الفلسطينية بكل قوانا، وأن رايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق، مؤكدا إننا" يجب ان نكون مهيئين للدفاع عن القضية الفلسطينية الشرعية".
 
وهدد العامري" الولايات المتحدة بالقول: اذا تدخلت امريكا في فلسطين سنتدخل ولا نتردد في الاستهداف، مبينا إن" موقفنا واضح من دعم القضية الفلسطينية كون الشعب الفلسطيني شعب مظلوم". وأوضح، ان" للعشائر العراقية دور كبير في كل المحطات الصعبة التي مر بها العراق، وإن مواقف سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني منعت إشعال فتيل الحرب الطائفية في العراق وعندما احتل داعش ثلث العراق هرعت العشائر لحمايته من الانهيار". وأشار إلى أنه" لولا تلبية العشائر لفتوى المرجعية المباركة لما استطعنا إسقاط داعش الإرهابي، ولولا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لكنا خبر كان".
رقم : 1087127
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