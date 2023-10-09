بعثة ايران لدى الامم المتحدة : اجراءات فلسطين دفاع مشروع ضد الاحتلال

وأضافت البعثة الأيرانية في بيان أن "الإجراءات الحازمة التي اتخذتها فلسطين تشكل دفاعا مشروعا تماما في مواجهة 7 عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني غير الشرعي"، كما جاء في البيان.

وأكدت البعثة الايرانية "ندعم فلسطين بحزم، لكننا لا نشارك في الرد الفلسطيني، لأن فلسطين فقط هي التي تتولى ذلك بنفسها".

وأشارت إلى أن "نجاح" عملية حماس كان بسبب المباغتة، وهو ما يمثل "أكبر فشل" للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت البعثة الايرانية "إنهم (الإسرائيليون) يحاولون تبرير فشلهم ونسبه إلى القوة الاستخباراتية الإيرانية والتخطيط العملياتي"، مشيرة إلى أن الإسرائيليين "يجدون صعوبة بالغة في قبول ما يتردد في أجهزة المخابرات عن هزيمتهم على يد مجموعة فلسطينية".

وفجر السبت، أطلقت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى العسكرية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.