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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 14:29

أبو عبيدة: قصف الاحتلال على غزة أدّى إلى مقتل 4 من أسراه

أبو عبيدة: قصف الاحتلال على غزة أدّى إلى مقتل 4 من أسراه
وذكر أنّ "قصف الاحتلال أدّى أيضاً إلى استشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

وتأسر المقاومة الفلسطينية ما لا يقل عن 150 أسيراً من بينهم ضباط كبار، فيما أشارت التقديرات الإسرائيلية وفق "يديعوت أحرنوت" إلى أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إلى 1000، وعدد الجرحى أكثر من ألفين.

ويشن الاحتلال غارات كثيفة على قطاع غزة، استهدفت منازل المدنيين وعدداً من المساجد، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شهيد، وجرح نحو 2750.

يأتي ذلك فيما تستمر المقاومة الفلسطينية بعملية "طوفان الأقصى"، التي شنّتها صباح يوم السبت الفائت، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته على المسجد الأقصى.

وتخلل العملية، إطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية وصلت حتى "تل أبيب"، واستهدفت مطار بن غوريون ومواقع أخرى، تزامناً مع اقتحام برّي وجوّي وبحري للمستوطنات في غلاف غزة.
رقم : 1087130
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