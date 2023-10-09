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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 15:05

تظاهرة "مليونية"وسط بغداد.. الصدر يدعو لنصرة فلسطين

تظاهرة "مليونية"وسط بغداد.. الصدر يدعو لنصرة فلسطين
وقال الصدر في تدوينة : " إجتمع الإرهاب الدولي ضدّ أحبتنا وأهلنا في فلسطين الحبيبة. اللهمّ ففرق جمعهم وشتت شملهم".
 
وأضاف: "بل من الواجب علينا نحن العراقيون المجاهدون المقاومون للاحتلال الأمريكي وكل محب للقضية الفلسطينية الخروج بمظاهرات مليونية سلمية موحدة في ساحة الإصلاح والمظلومين: (ساحة التحرير) ليرتفع صوت الجهاد من العاصمة العراقية بغداد الحبيبة وليصل الى العالم كله ولنحرق الأعلام الإسرائيلية رافعين الأعلام الفلسطينية جنباً إلى جنب مع العلم العراقي".
 
وتابع زعيم التيار الصدري: "عسى أن تكون تلك المظاهرة تحطيماً وتشتيتاً لهم ولنرعب كبيرة الشرّ أمريكا والتي تدعم الإرهاب الصهيوني ضدّ أحبتنا في فلسطين ولتعود الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف الى كنف الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه".
 
وذكر الصدر: "فموعدنا للتظاهر في يوم الجمعة القادمة وبعد صلاة جمعة موحدة في زحف مليوني من جميع المحافظات لنثبت للفاسدين والظالمين إننا مستمرون بدعم الإصلاح والمقاومة.. والله ولي المؤمنين".
رقم : 1087132
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