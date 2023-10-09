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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 16:01

رئيس القضاء : المقاومة افضل ستراتيجية لمواجهة الصهاينة الجناة

رئيس القضاء : المقاومة افضل ستراتيجية لمواجهة الصهاينة الجناة
وفي تصريحه خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء الايراني اليوم الاثنين، اكد "حجة الاسلام اجئي" على ان النصر الالهي سيكون حليفا للمقاومين الفلسطينيين قطعا.
 
واضاف : ان العملية الضافرة التي اطلقتها جبهة المقاومة في فلسطين المحتلة، حققت انطلاقة تاريخية وقد برهنت من جديد احقية توجيهات "الامام الخميني" (رض)، وسماحة قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي" (حفظه الله)، بان ستراتيجية المقاومة هي الطريق الافضل من اجل التصدي للصهاينة الجناة والمعتدين المحتلين.
 
ولفت رئيس القضاء الايراني، بان الكيان الصهيوني اصيب اليوم بالصدمة والذهول، رغم امتلاكه احدث التقنيات والاجهزة الاستخبارية والتجسسية التي سخرها لرصد تحركات المقاومة.
 
ومضى الى القول : بطبيعة الحالة، يتعين على المسلمين وحتى احرار العالم واصحاب الضمائر الحرة، ان يهبّوا لتقديم الدعم المادي والنوعي للشعب الفلسطيني المقاوم.
 
وعلى صعيد اخر، تطرق حجة الاسلام اجئي الى الهجوم الارهابي الذي استهدف الكلية العسكرية في مدينة حمص السورية (مطلع الاسبوع الجاري) واسفر عن استشهاد وجرح العديد من الخريجين الضباط هناك؛ معزيا، بالمناسبة، الحكومة والشعب السوريين، وقال : واضح جدا ما هي الجهات التي تقف وراء هذا الحادث الارهابي، ولا شك ان امريكا والكيان الصهيوني اللذين دعما على مدى سنوات طويلة التكفيريين والارهابيين لاضرام نار الحرب في سوريا ونهب ثرواتها، ضالعان في هذه الجريمة.
 
وفي الختام، اشار رئيس القضاء الى حادث الزلزال الشديد الذي ضرب قبل ايام ولاية هرات الافغانية وخلف مئات الضحايا؛ معربا عن تعاطفه مع الشعب الافغاني، وسائلا الباري عز وجل ان يمن على عائلات الضحايا بالصبر والاجر الجزيلين.
رقم : 1087135
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