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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 19:09

"طوفان الأقصى" في يومها الثالث قتلى الاحتلال إلى 800

"طوفان الأقصى" في يومها الثالث قتلى الاحتلال إلى 800
ففي اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن مساعدات إضافية لقوات الدفاع الإسرائيلية في طريقها الآن لـ"إسرائيل" وسيليها المزيد في الأيام المقبلة.
 
ياتي هذا على وقع اخبار نقلتها صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة عن توقعات مسئولين امريكيين أن تبدأ "إسرائيل" حربا برية على قطاع غزة خلال يوم أو يومين وهو ما وصفه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالتنسيق استخباراتي وعملياتي مع الجيش الأمريكي.
 
وأعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي  استدعاء 300  ألف جندي احتياط، "في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق". 
 
وصرّح وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، خلال تفقّده قيادة المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلاً "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق". 
 
من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ "الجيش" استقدم تعزيزات على طول الحدود مع القطاع، مشيرةً أنه دفع بدبابات  ومدافع ثقيلة إلى 20 موقعاً. 
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أقرّت بوصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800، والإصابات إلى 2400، بينهم عشرات الحالات في خطر شديد، مضيفةً أنّ هناك 230 مفقوداً إسرائيلياً. 
 
وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ عدد القتلى المعلن بعيد جداً عن الأعداد الحقيقة لما جرى في غلاف غزة. 
 
كذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ التقديرات الأخيرة تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، مضيفةً أنّه من بين القتلى الإسرائيليين 73 جندياً، من بينهم 5 من لواء النخبة جولاني. 
 
وأشارت إلى أنّ عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية أكثر من 150، بينما، قال متحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي، في وقت سابق، إنّ عدد الرهائن الإسرائيليين كبير. 
 
ويواصل "جيش" الاحتلال، شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي على العدوان، بينما أغلقت شرطة الاحتلال أكثر من 10 طرق سريعة وتقاطعات بين مستوطنات غلاف غزة. 
 
في المقابل، تواصلت الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مستوطنات الغلاف، كما تواصل المقاومة إطلاق الصواريخ نحو الغلاف، و"تل أبيب" والقدس المحتلّة رداً على قصف "جيش" الاحتلال للمدنيين في القطاع وارتكابه المجازر. 
 
في المقابل، أكّد موقع "واللاه" الإسرائيلي أنّ حركة حماس خدّرت "إسرائيل" وخدعتها، على مدى عامٍ وهي تحضّر للعملية. وبينما فكّر المستوطنون أنّ الضربة الإسرائيلية ستأتي، جاء الكثير من الضربات، في الاتجاه المعاكس، ممّا فتّت ثقتهم "بالجيش".
 
واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بعدّة إنجازات لكتائب القسّام ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، أبرزها تسلّل 1000 مقاتل فلسطيني إلى المستوطنات عبر 80 نقطة في السياج الفاصل. 
رقم : 1087164
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