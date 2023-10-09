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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 20:20

الجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة

الجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة
وقالت السرايا في بيان: "ضمن معركة "طوفان الأقصى". سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة".
 
وأعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، القائد زياد النخالة، أمس أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.
 
وقالت "القناة 13" العبرية مساء اليوم الاثنين، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان.
 
هذا ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظا على سلامتهم بسبب قصف الإحتلال.
رقم : 1087175
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