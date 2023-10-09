السودان يستأنف علاقاته الدبلوماسية بإيران

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنّ "قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة".

يأتي هذا بعد مرور سبعة أعوام على قطع العلاقات بين البلدين، وثلاثة أشهر على لقاء بين وزيري خارجيتي البلدين.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، بوساطة الصين، على استئناف العلاقات، في آذار/مارس الماضي، الأمر الذي أثار توقعات بشأن استئناف طهران وعواصم عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية، بصورة كاملة.

ولم يصدر بيان حتى الآن عن إيران، لكن وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، قال في تموز/يوليو الماضي إن البلدين يعملان على استئناف العلاقات، بعد لقائه القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في باكو.

يُذكر أنّ السودان، الذي يمر حالياً فغي حربٍ مدمرة، قطع علاقاته الدبلوماسية بإيران في عام 2016.