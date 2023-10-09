إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي على غزة

وحذّرت وزارة الخارجية في صنعاء من "مغبة تمادي العدو الصهيوني في استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة".

واستنكرت وزارة الخارجية "استمرار لهجة وتوعد العدو الصهيوني المدعوم أميركياً وأوروبياً، وعنجهيته التي تظهر بوضوح من خلال عدم الفهم والقراءة الصحيحة لرسالة عملية طوفان الأقصى".

وأكد بيان وزارة الخارجية أن "التصعيد البربري للعدو الصهيوني في قطاع غزة وارتكاب مجازر بحق المدنيين سيزيد من حالة الاحتقان في المنطقة ولن تقتصر على حيز جغرافي محدد كما هو عليه الآن".

وحذرت من أن "التشجيع الأميركي والأوروبي للعدو الصهيوني لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد سيدفع ثمنه العدو الصهيوني وحلفائه ومن يطبع معه".

بدوره، ألحّ رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل على الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد القيادة، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي.

وجدد قوجيل التذكير بدعم ومساندة الجزائر قيادة وحكومة وشعباً للمقاومة الفلسطينية.

واستنكر قوجيل الأطروحات التي تصف كفاح المقاومة الفلسطينية "بالتطرف"، متناسية في الوقت عينه تطرف القوات الإسرائيلية من تقتيل وتنكيل للمدنيين والدوس على قوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان .

من جانبه، دعا مجلس النواب التونسي البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة كيان الاحتلال.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أنّ "موقف تونس من القضية الفلسطينية مشرف جداً".

وفي العراق، قال الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي إنه في حال أقدم العدو على توسيع ساحة المعركة فإن مسيرات المقاومة وصواريخها ستكون لها صولة.

وحذّر الكعبي من أنّ "أي تدخل من أميركا أو أي دولة ضد الشعب الفلسطيني سيلاقي رداً عسكرياً حاسماً".

وأكد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بناء على طلب من دولة فلسطين.

الاجتماع سيبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف العكلوك في تصريح له اليوم، أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وأفاد مصدر اليوم الاثنين، في غزة باستهداف طائرات الاحتلال لمسجد العباس ومركز الشرطة الملاصق له، بالتزامن مع غارات عنيفة استهدف خلالها نقطة قريبة جداً من مستشفى الشفاء.

وأضاف أنّ غارة إسرائيلية استهدفت محيط مرفأ الصيادين في ميناء غزة.

وارتقى عدد من الشهداء والجرحى من جرّاء غارات إسرائيلية مكثفة على منازل مأهولة غرب مدينة غزة ومنطقة الصبرة ومنطقة السلاطين.

وأقدم الاحتلال الإسرائيلي على قصف منزل على رؤوس ساكنيه إلى جوار مسجد الألباني غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأيضاً شهد حي الرمال غرب مدينة غزة قصفاً عنيفاً لعدة أهداف في وقت واحد داخل الحي.

وأخرجت غارات الاحتلال مستشفى بيت حانون - الوحيد في المدينة - عن الخدمة من جرّاء الاستهداف المتكرّر في محيطه مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم، إضافة الى تضرّر أجزاء واسعة منه وتوقّف خدماته.

وفي إحصائية محدثّة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 560 مواطناً وإصابة 2900 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، تواصلت الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مستوطنات الغلاف، كما تواصل المقاومة إطلاق الصواريخ نحو الغلاف، و"تل أبيب" والقدس المحتلّة رداً على قصف "جيش" الاحتلال للمدنيين في القطاع وارتكابه المجازر.