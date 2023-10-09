حزب الله يزفّ 4 شهداء بعد اعتداء إسرائيلي جنوبي لبنان

وقبل ساعات، استهدف عدوانٌ إسرائيلي عدّة مناطق جنوبي لبنان، تزامناً مع إعلان الإعلام الإسرائيلي حدوث عملية تسلل 4 مسلحين، قرب قرية عرب العرامشة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إلى مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدّت عملية التسلل إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بينهم إصابة خطيرة.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم، مسؤوليتها عن العملية، التي نُفّذت في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر لبنانية في جنوبي لبنان بأنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدة خراج عيتا الشعب وبلداتٍ محاذية لها، وأنّ القصف الإسرائيلي استهدف بلدتي الضهيرة ويارين الحدوديتين.

وأكّد أنّ دائرة القصف المدفعي الإسرائيلي اتسعت لتشمل بلدة يارون جنوبي لبنان، مضيفاً أنه "أُصيب منزل في خرّاج بلدة يارون من جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل".

وأمس، أصدر حزب الله بياناً، أعلن فيه أنّ مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية قامت بالهجوم على 3 مواقع ‏للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، هي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم، عبر أعدادٍ كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجَّهة، مؤكداً إصابة المواقع إصابات مباشرة.

وأكّد حزب الله أنّ الاستهداف جاء "في طريق "تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفَّرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنّ "الجبهة الشمالية فُتحت"، مؤكدة "إطلاق قذائف هاون في اتجاه مواقع في الشمال".

ووثّق مقطع فيديو مشاهد استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مواقع للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة صباح أمس الأحد، بصواريخ موجَّهة وقذائف هاون.