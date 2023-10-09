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الاثنين 9 تشرين الأول 2023 ساعة 21:49
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الى 900
وتتواصل عملية "طوفان الأقصى" في يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق صواريخ المقاومة تجاه مواقع صهيونية وتكثيف غارات إسرائيلية ضد أحياء مدنية في قطاع غزة.
رقم :
1087200
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