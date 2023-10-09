ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الى 900

وتتواصل عملية "طوفان الأقصى" في يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق صواريخ المقاومة تجاه مواقع صهيونية وتكثيف غارات إسرائيلية ضد أحياء مدنية في قطاع غزة.