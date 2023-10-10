إيران وقطر تبحثان التطورات الفلسطينية وجرائم الإحتلال المتصاعدة

واعتبر أمير عبداللهيان أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنه واجبا على جميع الدول الإسلامية، وذكر أن تصاعد جرائم الكيان الصهيوني جعل الوضع في فلسطين والمنطقة أكثر تعقيدا.



من جانبه ادان وزير الخارجية القطري جرائم الكيان الصهيوني، وقال إن قطر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني على الدوام.



وشدد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ضرورة قيام الحكومات الغربية بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف هجماته في أسرع وقت ممكن.



واكد وزيرا خارجية إيران وقطر على ضرورة استمرار التشاور وتبادل الافكار بين الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين.