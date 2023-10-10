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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 07:59
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استهدفت الغارات شقة سكنية في مدينة الأسرى جنوب مدينة غزة.
كما قصفت الزوارق الحربية للاحتلال صباح اليوم، ساحل غزة بقذائف صاروخية.
وتعرض الشريط الحدودي لقصف مماثل بعشرات القذائف.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1087286
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