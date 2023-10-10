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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 08:18

توقيف 3 مشاركين في الاحتجاجات في لندن على خلفية أحداث غزة

توقيف 3 مشاركين في الاحتجاجات في لندن على خلفية أحداث غزة
جاء ذلك بعد أن شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، احتجاجات حاشدة أمام مقر السفارة الإسرائيلية هناك رفضا للحرب ضد قطاع غزة، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ووقعت مناوشات بين مؤيدين لفلسطين ولإسرائيل في إحدى محطات مترو أنفاق لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان لها: "تم احتجاز ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء على عامل طوارئ، وإحداث أضرار على خلفية عنصرية وحيازة سلاح".

يذكر أن من بين المحتجزين مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما ورجلا يبلغ من العمر 70 عاما.

ووفقا للمسؤولين الأمنيين، فإنه خلال الاحتجاجات تسبب عدد من الأشخاص في إلحاق أضرار بمبنى، وتعمل الشرطة على تحديد هويات المتورطين لتوقيفهم.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مطعما يهوديا تعرض لهجوم الاثنين في لندن، وقالت الشرطة إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام وسط الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ السبت الماضي.

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.
رقم : 1087290
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