بلينكن يجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي

وجاء في التصريح، أن الوزيرين "ناقشا الدعم الأمريكي لإسرائيل". وأعرب بلينكن "عن تعازيه لشعب إسرائيل ولجميع من عانوا من الوحشية على أيدي حماس".



وأكد الوزير بلينكن، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة "للإفراج الفوري عن جميع الرهائن".



السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.