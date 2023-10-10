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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 08:33

وزير الخارجية ينتقد لامبالاة الغرب تجاه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية ينتقد لامبالاة الغرب تجاه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين
جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مساء الاثنين مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ، تبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات في فلسطين.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي إلى الممارسات المتطرفة واللاإنسانية التي قام بها نتنياهو والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة، ووصف رد فعل المقاومة بأنه جزء من الرد على هذه الجرائم.

وانتقد وزير الخارجية لامبالاة الغرب تجاه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، وقال: لو كانت اوروبا والغرب قد أوقفوا جرائم نتنياهو بعيدا عن المعايير المزدوجة، لربما لم تكن فلسطين لتشهد مثل هذا الوضع الان.

وشدد أمير عبداللهيان على ضرورة جهود المجتمع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين.

بدوره عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن آرائه في هذه المحادثة وقال: كنا ننتقد سلوك نتنياهو، لكن ينبغي الان التفكير من اجل تحقيق السل
مصدر : وكالات
رقم : 1087296
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