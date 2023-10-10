الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 08:39

ليلة غزة الأعنف منذ بدء الحرب: أكثر من 700 شهيد و3 الآف جريح

ليلة غزة الأعنف منذ بدء الحرب: أكثر من 700 شهيد و3 الآف جريح
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بات 704 شهيد، بينما بلغ عدد الجرحى 3900 جريح.

وأعلن مصدر صحفي، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بكثافة صباح اليوم، شرقي مدينة غزة وجباليا. وأفاد بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة عند منطقة بيت لاهيا.

كذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ غارات سلاح الجو في غزة مستمرة وبكثافة.

وسبق أن ساد هدوء حذر القطاع بعد ليلة شهدت سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف على القطاع منذ بدء العدوان.

واستشهد 3 صحافيين في إثر قصف استهدفهم أثناء تغطيتهم الأحداث، غربي غزة، فجر اليوم. والصحفيون هم: سعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجحة.


وأفاد المصدر بأنّ طائرات الاحتلال استهدفت الليلة مجموعة من الصحافيين، وذلك أثناء إخلائهم مبنى غربي غزة، قرب ميناء الصيادين.

وكان قصف إسرائيلي قد استهدف غربي مدينة غزة، قرب مكتب الميادين.

وتركز طائرات الاحتلال غاراتها على مناطقة مكتظة بالسكان وعلى المباني الحكومية في القطاع، بالإضافة إلى المساجد وسيارات الإسعاف.

وأوضح المصدر في غزة بأنّ طائرات الاحتلال الحربية، تكرّر استهدافها أكثر من منطقة في القطاع بصواريخ ارتجاجية.

وأعلن مسؤول حكومي في غزة، أنّ "الجيش" الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلةً في القطاع، بعد قصف منازلها بشكل مباشر.

وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي، شدّد الاحتلال حصاره، إذ أمر وزير الطاقة لديه، يسرائيل كاتس، بقطع إمدادات المياه من الأراضي المحتلة إلى غزة، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والوقود والغذاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1087298
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "طوفان الأقصى": نحو الاشتباك في كل مكان
10 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
10 تشرين الأول 2023
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي
10 تشرين الأول 2023
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
طوفان الأقصى يقتل الاقتصاد الإسرائيلي.. طوفان عسكري نفسي واقتصادي
10 تشرين الأول 2023
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
9 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين دون سابق إنذار بإعدام رهينة لدينا
9 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
قائد الثورة: الغرب اطاح بكرامة المرأة وقمعها لاهوائه النفسانية
9 تشرين الأول 2023
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
نظرة الخبراء الأجانب إلی التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد ‘‘طوفان الأقصى‘‘
9 تشرين الأول 2023
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
الأبعاد والتداعيات الواسعة لعمليات "طوفان الأقصى"
9 تشرين الأول 2023
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
لماذا تبذل أمريكا والكيان الصهيوني الكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع السعودية؟
9 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
9 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟
طوفان الأقصى يجرف "تفوق" سلاح الجو الإسرائيلي