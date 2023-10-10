ليلة غزة الأعنف منذ بدء الحرب: أكثر من 700 شهيد و3 الآف جريح

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بات 704 شهيد، بينما بلغ عدد الجرحى 3900 جريح.



وأعلن مصدر صحفي، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بكثافة صباح اليوم، شرقي مدينة غزة وجباليا. وأفاد بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة عند منطقة بيت لاهيا.



كذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ غارات سلاح الجو في غزة مستمرة وبكثافة.



وسبق أن ساد هدوء حذر القطاع بعد ليلة شهدت سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف على القطاع منذ بدء العدوان.



واستشهد 3 صحافيين في إثر قصف استهدفهم أثناء تغطيتهم الأحداث، غربي غزة، فجر اليوم. والصحفيون هم: سعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجحة.





وأفاد المصدر بأنّ طائرات الاحتلال استهدفت الليلة مجموعة من الصحافيين، وذلك أثناء إخلائهم مبنى غربي غزة، قرب ميناء الصيادين.



وكان قصف إسرائيلي قد استهدف غربي مدينة غزة، قرب مكتب الميادين.



وتركز طائرات الاحتلال غاراتها على مناطقة مكتظة بالسكان وعلى المباني الحكومية في القطاع، بالإضافة إلى المساجد وسيارات الإسعاف.



وأوضح المصدر في غزة بأنّ طائرات الاحتلال الحربية، تكرّر استهدافها أكثر من منطقة في القطاع بصواريخ ارتجاجية.



وأعلن مسؤول حكومي في غزة، أنّ "الجيش" الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلةً في القطاع، بعد قصف منازلها بشكل مباشر.



وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي، شدّد الاحتلال حصاره، إذ أمر وزير الطاقة لديه، يسرائيل كاتس، بقطع إمدادات المياه من الأراضي المحتلة إلى غزة، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والوقود والغذاء.