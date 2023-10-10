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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 ساعة 08:49

مادورو: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وسنقدم دعماً إنسانياً لغزة

مادورو: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وسنقدم دعماً إنسانياً لغزة
شدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على أنّ بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى غزة، رافضاً الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

مادورو وخلال بث برنامجه "مع مادورو أكثر"، أيّد التصريحات التي أدلى بها نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، والتي أبدى فيها استعداده لأي وساطة في "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

وكان اردوغان قد أبدى استعداده لأي وساطة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك تبادل الأسرى "إذا رغبت أطراف النزاع في ذلك".

وصرّح مصدر في حركة  "حماس"، في وقت سابق، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنّ قطر تتوسط في صفقة تبادل أسرى عاجلة مع "إسرائيل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "بدعم أميركي، تسعى قطر لإنجاز اتفاق عاجل يؤدي إلى إطلاق سراح الإسرائيليات اللاتي أسرتهن حماس في مقابل الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الرابع على التوالي، وفي إحصاء محدّث لضحايا العدوان الإسرائيلي، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 687 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً، و105 نساء، وتسجيل 3726 جريحاً.
مصدر : وكالات
رقم : 1087304
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