بيونغ يانغ: لا يمكن تسوية النزاع إلا من خلال الاعتراف باستقلال فلسطين

وكتبت الصحيفة المحسوبة على حزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية: "وصف المجتمع الدولي الاشتباكات الحالية بأنها نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، وأشار إلى أن الحل الأساسي الذي يمكن أن يوقف الاشتباكات الدموية هو بناء دولة فلسطينية مستقلة".



وأضافت أنه تم أثناء المواجهة "المسلحة واسعة النطاق" بين إسرائيل وحركة حماس الراديكالية الفلسطينية إطلاق آلاف من الصواريخ وتنفيذ غارات جوية عشوائية.



وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.



وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وتشن طائراتها الحربية واحدة من أكبر وأوسع الحملات في القطاع، حيث قصفت بشكل مركز مربعات داخل أحياء سكنية ودمرت عشرات الأبراج والمباني في مختلف مناطق القطاع.