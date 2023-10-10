مسؤول: تضرر المرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا

وكتب كيبر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "لحقت أضرار بالبنية التحتية اللوجستية".



وفي الليلة الماضية، دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في أوكرانيا. وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا.

